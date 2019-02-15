В обществе автомобилистов поддержали идею с ужесточением скоростного режима
Во Всероссийском обществе автомобилистов обсуждают, как отразится на движении введение новых штрафов за нарушение скоростного режима. По мнению председателя общества Валерия Солодунова, проблем возникнуть не должно. Во многих случаях наоборот, где-то водитель притормозит, чтобы не попасть под камеры и, тем самым, не создаст аварийную ситуацию.
- Данный штраф не должен никак отразиться на трафике. Ограничение не должно водителям мешать ездить. Негативно точно не отразится, - говорит газете «Известия» Валерий Солодунов.
Возможно ужесточением удастся снизить аварийность. Сейчас ответственность наступает при превышении скоростного режима, более чем на 20 км/ч. Соответственно, средняя скорость на дороге выше. Есть снизить показатель до 10 километров в час, то поток будет двигаться медленней и будет время подумать, прежде чем совершить маневр.
В качестве примера эксперт приводит ситуацию с пешеходным переходом. Если допустимая скорость на данном участке пути всего 40 км/ч, то никто не будет ехать со скоростью 60, так как это штраф.
15 февраля стало известно, что Минтранс и МВД России предложили ужесточить наказание за нарушение скоростного режима. Минимальное ограничение составит 10км/ч, штраф за это будет 500 рублей. Пока не решено, будет действовать такая мера везде или только в черте населенных пунктов. Руководство МВД считает целесообразным вводить наказание только в последних случаях.
ИСТОЧНИК KP.RU