В обществе автомобилистов поддержали идею с ужесточением скоростного режима

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-15T15:20:10+03:00

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Во Всероссийском обществе автомобилистов обсуждают, как отразится на движении введение новых штрафов за нарушение скоростного режима. По мнению председателя общества Валерия Солодунова, проблем возникнуть не должно. Во многих случаях наоборот, где-то водитель притормозит, чтобы не попасть под камеры и, тем самым, не создаст аварийную ситуацию.

- Данный штраф не должен никак отразиться на трафике. Ограничение не должно водителям мешать ездить. Негативно точно не отразится, - говорит газете «Известия» Валерий Солодунов.

Возможно ужесточением удастся снизить аварийность. Сейчас ответственность наступает при превышении скоростного режима, более чем на 20 км/ч. Соответственно, средняя скорость на дороге выше. Есть снизить показатель до 10 километров в час, то поток будет двигаться медленней и будет время подумать, прежде чем совершить маневр.

В качестве примера эксперт приводит ситуацию с пешеходным переходом. Если допустимая скорость на данном участке пути всего 40 км/ч, то никто не будет ехать со скоростью 60, так как это штраф.

15 февраля стало известно, что Минтранс и МВД России предложили ужесточить наказание за нарушение скоростного режима. Минимальное ограничение составит 10км/ч, штраф за это будет 500 рублей. Пока не решено, будет действовать такая мера везде или только в черте населенных пунктов. Руководство МВД считает целесообразным вводить наказание только в последних случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU