2019-02-15T15:30:16+03:00
В мире

Тимошенко: обвинения против меня выдвинуты «ручной прокуратурой» Порошенко

По словам кандидата в президенты Украины у лидера Незалежной истерика из-за проигрыша в преддверии выборов
Елена Гильманова
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Украинский политик Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин ТАСУкраинский политик Юлия Тимошенко. Фото: Архип Верещагин ТАС
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заводит дела против главных конкурентов президента Незалежной Петра Порошенко, поскольку у них истерика из-за проигрыша в ходе избирательной компании. Такое заявление сделала кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя обвинения в незаконном обогащении и информацию о возможности открытия дела против нее.

По словам политика, «истерика» Порошенко и его «ручной генпрокуратуры» связана с тем, что они проигрывают за 44 дня до выборов. Она порекомендовала генпрокурору Украины Юрию Луценко прислушаться к «дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании».

«А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем один за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов», - написала кандидат в президенты на своей официальной странице в Facebook,

Тимошенко объяснила, что в обвинениях говорится об американских лоббистах, которые якобы работали на нее. Она утверждает, что не сотрудничала с лоббистами.

«Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. Десятого апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома» - заявила лидер партии «Батькивщина».

«Жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях"» - добавила она.

Ранее kp.ru сообщал, что если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 20% украинцев, за Юлию Тимошенко немногим меньше - 19%, за Петра Порошенко - лишь 13,9%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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