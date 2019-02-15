Лукашенко предпочел встречу с Путиным участию в Мюнхенской конференции

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-15T15:47:24+03:00

Визит президента Белоруссии в Германию был отменен в самый последний момент

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Президент Белоруссии отменил свое участие в 55-ой Мюнхенской конференции по безопасности ради встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел республики Анатолия Глаза, визит главы государства на мероприятие, которое пройдет с 15 по 17 февраля в Германии, уже был распланирован, однако в самый последний момент возникли "временные накладки".

"В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений <...> в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Белоруссии не представилось возможным", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря.

Стоит отметить, что в рамках панельной дискуссии конференции Лукашенко должен был встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и генсекретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Теперь же вместо белорусского лидера на мероприятия будут присутствовать посол республики в ФРГ Денис Сидоренко и председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Сайт kp.ru писал о том, что переговоры Путина и Лукашенко длились в общей сложности три дня. Главы государств успели не только обсудить рабочие вопросы, но и даже покататься на лыжах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692117" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU