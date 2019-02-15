МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов Нетаньяху о Холокосте

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-15T15:59:24+03:00

Накануне ряд израильских СМИ опубликовали цитату премьер-министра о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны

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Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с публикациями в израильской прессе о Холокосте, сообщает ведомство. О вызове дипломата сообщила в пятницу, 15 февраля, пресс-служба МИД республики.

«Посол Израиля Анна Азари была вызвана в МИД для разъяснения в связи со статьей израильской газеты, касающейся заявления премьер-министра Израиля», - говорится в заявление внешнеполитического ведомства.

В четверг, 14 февраля, в СМИ Израиля появилась статья со словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны. Таким образом политик прокомментировал к польский закон, предусматривающий ответственность за обвинения польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста.

«Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был осужден за высказывание об этом», - такую цитату премьер-министра опубликовали ряд израильских изданий. Газета Jerusalem Post написала, что Нетаньяху заявил о сотрудничестве с нацистами не «поляков», а «польского народа».

Ранее Азари уже прокомментировала произошедшие. Она направила правительству Польши письмо, в котором заверила, что «опубликованная изданием Jerusalem Post информация о словах премьера неправдива».

«Я присутствовала на брифинге премьера, и он не сказал, что польский народ сотрудничал с нацистами, а только указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые с ними сотрудничали», - заявила посол.

ИСТОЧНИК KP.RU