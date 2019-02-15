Путин: Европа не хочет размещать у себя ракеты США, но "помалкивает"

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-15T15:59:46+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ЕС на самом деле не хотят размещать на своих территориях американские ракеты, однако не решаются возразить Соединенным Штатам в данном вопросе.

"Вы думаете кто-то из европейских стран хочет размещать у себя американские ракеты средней дальности? Да никто не хочет! Но сидят помалкивают. Где их суверенитет?", - сказал глава государства по итогам двусторонних переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом он добавил, что в конечном счете западные страны, видимо, заинтересованы в сохранении такой организации как НАТО, в которую они вложили "часть своего суверенитета",

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках трехдневных переговоров Путин и Лукашенко успели обсудить множество различных вопросов. Так, например, была затронута тема возможного объединения двух наших стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692117" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU