Путин: Европа не хочет размещать у себя ракеты США, но "помалкивает"
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ЕС на самом деле не хотят размещать на своих территориях американские ракеты, однако не решаются возразить Соединенным Штатам в данном вопросе.
"Вы думаете кто-то из европейских стран хочет размещать у себя американские ракеты средней дальности? Да никто не хочет! Но сидят помалкивают. Где их суверенитет?", - сказал глава государства по итогам двусторонних переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
При этом он добавил, что в конечном счете западные страны, видимо, заинтересованы в сохранении такой организации как НАТО, в которую они вложили "часть своего суверенитета",
Сайт kp.ru писал о том, что в рамках трехдневных переговоров Путин и Лукашенко успели обсудить множество различных вопросов. Так, например, была затронута тема возможного объединения двух наших стран.
Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.
ИСТОЧНИК KP.RU