2019-02-15T15:59:46+03:00
Политика

Путин: Европа не хочет размещать у себя ракеты США, но "помалкивает"

Президент России считает, что западные страны просто боятся возразить Вашингтону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что страны ЕС на самом деле не хотят размещать на своих территориях американские ракеты, однако не решаются возразить Соединенным Штатам в данном вопросе.

"Вы думаете кто-то из европейских стран хочет размещать у себя американские ракеты средней дальности? Да никто не хочет! Но сидят помалкивают. Где их суверенитет?", - сказал глава государства по итогам двусторонних переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом он добавил, что в конечном счете западные страны, видимо, заинтересованы в сохранении такой организации как НАТО, в которую они вложили "часть своего суверенитета",

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках трехдневных переговоров Путин и Лукашенко успели обсудить множество различных вопросов. Так, например, была затронута тема возможного объединения двух наших стран.

Путин и Лукашенко рассказали об итогах трёхдневных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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