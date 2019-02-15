Экс-министр Украины: у Порошенко комплекс неполноценностей из-за России

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-15T16:56:29+03:00

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Антироссийская риторика президента Украины Петра Порошенко говорит о том, что у президента развился комплекс неполноценности. Такого мнения придерживается экс-министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.

Политик заявил, что от антироссийских настроений «надо избавляться». По его словам, выпадами против Москвы Порошенко пытается решить собственные проблемы.

«В этой риторике против русских есть какой-то комплекс неполноценности», - сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne,

При этом экс-министр отметил, что несмотря на антироссийские заявления украинский лидер не стесняется копировать предвыборные плакаты со старой избирательной кампании президента России Владимира Путина.

Ранее kp.ru сообщал, что 11 декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал Договор о дружбе с Россией, заключенный 31 мая 1997 года: он подписал закон о прекращении союза между Киевом и Москвой. А незадолго до этого расторжение соглашения поддержала и Верховная рада. 4 января, на Украине был опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ - основополагающего документа российско-украинских отношений, предполагающий стратегическое партнерство двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU