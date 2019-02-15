"Желтые жилеты" заблокировали работу редакции газеты в Страсбурге

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-15T16:54:29+03:00

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Несколько десятков участников протестного движения "Желтые жилеты" заблокировали работу редакции и типографии региональной газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace ("Последние новости Эльзаса") в Страсбурге.

Как сообщили в самом издании, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 15 февраля. Примерно в 23:00 по парижскому времени (01:00 мск) агрессивно настроенные протестующие появились у входа в офис газеты, а также около здания типографии. При этом "желтые жилеты" открыто выражали недовольство работой журналистов и обвиняли их в распространении "ложных новостей".

На место демонстрации были вызваны сотрудники полиции - всего около двадцати человек. На протяжении некоторого времени они ввели переговоры с активистами. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

"Выпуск всех наших изданий гарантирован, но с возможными задержками в распространении", - уточняется на сайте издания.

Напомним, что протесты "желтых жилетов" проходят во всей Франции каждую субботу на протяжении уже нескольких месяцев. Сначала участники движения выступали только против повышения цен на бензин, однако вскоре расширили список своих требований. Так, теперь протестующие выступают за повышение минимального размера оплаты труда и ужесточение контроля за миграцией, передает сайт kp.ru.

В Лондоне "желтые жилеты" перекрыли Вестминстерский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU