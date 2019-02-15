Грушко: предложение о включении в ДРСМД новых стран – гадание на кофейной гуще

СЕГОДНЯ 17:22 2019-02-15T17:22:36+03:00

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Замглавы МИД РФ Александр Грушко скептически отнесся к инициативе расширения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) путем включения в него новых стран. Он подчеркнул, что такие соглашения не переходят на новый этап при помощи разрушения на старом.

Комментируя заявления США о возможности переформатирования ДРСМД с условием участия новых стран, замминистра заявил, что «это такое гадание на кофейной гуще».

Дипломат назвал подобные заявления «некоренными». Он пояснил, «что мы прекрасно помним из истории контроля над вооружениями, что обычно стараются переходить к следующему этапу, другим переговорам, не разрушая старые».

Грушко также подчеркнул, что само по себе решение США выйти из договора является «колоссальным ударом не только по стратегической стабильности, но и по европейской безопасности, прежде всего».

Ранее президент США Дональд Трамп, во время своего ежегодного послания Конгрессу, заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность повторного заключения с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в случае расширения состава его участников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля Трамп объявил о том, что со 2 февраля Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что наша страна приостанавливает свое участие в договоре о РСМД и будет заниматься разработкой новых видов ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU