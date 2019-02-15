Лавров провел переговоры с главой МИД Бельгии

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-15T17:45:20+03:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных и европейских дел Бельгия Дидье Рейндерс. Фото: сайт МИД РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, который также является заместителем премьер-министра королевства. Как сообщили в МИД РФ, встреча состоялась в пятницу, 15 февраля, на полях 55-го заседания Мюнхенской конференции по безопасности.

В ведомстве уточнили, что в рамках беседы двух дипломатов были затронуты перспективы развития отношений стран, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе происходящее в Сирии.

"Состоялся обмен мнениями о путях преодоления кризиса в Совете Европы", - добавили в пресс-службе министерства.

Напомним, что конференция в Мюнхене пройдет с 15 по 17 февраля. Сайт kp.ru писал о том, что на ней должен был присутствовать также президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в последний момент отменил свой визит ради трехдневных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU