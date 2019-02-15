Германия может изменить правовую базу «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-15T17:51:09+03:00

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Власти ФРГ рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза.

Об этом сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в пятницу, 15 февраля.

Альтмайер полагает, что проект газопровода «может быть реализован при новых условиях». «Но, очевидно, будут некоторые изменения», - завил министр в интервью агентству Reuters.

Политик уточнил, что внесенные изменения могут касаться права собственности на газопровод. Это связано с тем, что законодательство Евросоюза требует разделения собственности на производство и трубопровод. Он также сообщил о возможности нововведений относительно того, кто будет иметь доступ к трубе, и кто будет подавать газ. Министр отметил, что именно Берлин будет в итоге принимать решения о конкретных изменениях и мерах их реализации.

Напомним, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд. евро, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU