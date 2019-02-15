Неизвестный мужчина облил кислотой пассажира парижского метро

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-15T18:05:10+03:00

Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица и рук

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В центре Парижа было совершено нападение с использованием кислоты. Неизвестный мужчина плеснул едкую жидкость в лицо пассажиру столичного метрополитена, после чего скрылся.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 15 февраля, на первой линии французской подземки между станциями "Бастилия" и "Лионский вокзал". По словам очевидцев, между двумя пассажирами возникла перепалка, в ходе которой один из них плеснул в своего оппонента кислотой.

В настоящий момент полиция ведет поиски нападавшего. Образцы использованной им кислоты уже направлены на анализ.

Между тем, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Известно, что 20-летний бездомный получил серьезные ожоги рук и лица. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство.

Издание Le Parisien уточняет, что ранее на этой неделе в парижском метро произошел похожий случай. В среду вечером два человека пострадали из-за оставленной в вагоне бутылки с химикатами.

Ранее сайт kp.ru публиковал истории девушек, лица которых были навсегда изуродованы серной кислотой.

ИСТОЧНИК KP.RU