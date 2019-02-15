Глава Миноборы Британии осудил «российский авантюризм» в отношение ДРСМД

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-15T18:21:57+03:00

На открытии Мюнхенской конференции Уильямсон также обвинил Москву в игнорировании норм международного права и «безрассудных действиях» в британском Солсбери

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Авантюристские действия Россия в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны иметь цену. Такое заявление сделал Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в пятницу, 15 февраля, на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

«Российский авантюризм должен иметь цену», - заявил глава Минобороны.

По словам министра, Москва якобы последовательно отвергала заявления о каких-либо провокационных действиях со своей стороны. В связи с этим он призвал принять «меры в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и той угрозой, которую несут новые российские ракеты». «Мы должны быть готовы к тому, чтобы справляться с их провокациями», - добавил политик.

Уильямсон подчеркнул, что запад не заинтересован в конфронтации с Россией и конфронтационные отношения с Москвой – это не то, чего он хочет, отметив также важность диалога.

«Мы остаемся открыты для других отношений, и возможность для ведения диалога всегда будет сохраняться. Жизненно важно, чтобы мы всегда работали над предотвращением эскалации напряженности и сводили к минимуму риск просчетов».

В своей речи Уильямсон обвинил Россию в том, что она якобы нарушила ДРСМД, игнорирует нормы международного права и действовала «безрассудно» в британском Солсбери. В заключении он призвал Москву «сойти с выбранного пути».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля Трамп объявил о том, что со 2 февраля Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что наша страна приостанавливает свое участие в договоре о РСМД и будет заниматься разработкой новых видов ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU