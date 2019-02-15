2019-02-15T18:52:37+03:00
Политика

Косачев: Мюнхенская конференция сконцентрирована на идеи евроатлантизма

По словам главы комитета Совфеда по международным делам, свободным от блокового мышления на ней отводится роль соглашающихся или остающихся в меньшинстве
Елена Гильманова
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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Участники Мюнхенской конференции по безопасности, открывшийся в пятницу, 15 февраля, подбираются по критерию лояльности навязчивой идеи евроатлантизма, поэтому на ней сложно выработать прорывные решения, свободные от блокового мышления. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Мюнхенская конференция как была, так и остается местом концентрации евроатлантизма во всех его проявлениях, где участники подобраны главным образом по критерию лояльности к этой навязчивой идее. А всем прочим, включая Россию, отводится роль либо соглашающихся, либо остающихся в меньшинстве», - написал сенатора на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, «главная слабость Мюнхена» это концентрация исключительно на определенных идеях. «Он вряд ли способен выработать прорывные, свободные от блокового мышления рецепты, в которых так нуждается мир», - отметил он.

Политик обратил внимание на то, что российская сторона присутствуют в эти дни в Мюнхене и точка зрения Москвы представлена на конференции не первый год, что «уже немало». Он заметил, что «капля камень точит»

Напомним, что конференция в Мюнхене пройдет с 15 по 17 февраля, где министр иностранных дел России Сергей Лавров уже провел переговоры со своим бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, который также является заместителем премьер-министра королевства. Также у него запланировано ряд встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини

ИСТОЧНИК KP.RU

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