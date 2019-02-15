В США позитивно оценили итоги торговых переговоров с Китаем в Пекине

СЕГОДНЯ 18:50 2019-02-15T18:50:42+03:00

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Представителям США и Китая удалось достичь определенного прогресса в ходе двусторонних торговых переговоров, которые состоялись на этой неделе в Пекине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, стороны не согласовали конкретные условия дальнейшего сотрудничества, однако договорились включить все обязательства в меморандум о взаимопонимании между государствами.

Что касается дальнейшей работы по разрешению кризиса, то следующее заседание на уровне министров и замминистров пройдет уже на следующей неделе в Вашингтоне. Страны должны решить все спорные вопросы до 1 марта 2019 года, иначе США повысят пошлины на китайскую продукцию, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря.

Сайт kp.ru писал о том, что состоявшиеся в Пекине переговоры являются уже третьим раундом китайско-американских экономических и торговых дискуссий. В этот раз делегацию из Вашингтона представляли постпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

ИСТОЧНИК KP.RU