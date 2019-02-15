В Китае призвали Японию научить своих граждан уважать законы КНР

СЕГОДНЯ 19:12 2019-02-15T19:12:23+03:00

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Власти Японии должны указать своим гражданам на необходимость уважительного отношения к законам и общепринятым правилам других стран, в частности, Китая. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, комментируя задержание представителя японской корпорации Itochu.

О том, что мужчину поместили под стражу, стало известно только недавно. Тем временем он провел в следственном изоляторе больше года. Представителя компании обвинили в шпионаже и уже даже вынесли приговор по его делу, однако подробности неизвестны.

В Пекине же подчеркнули, что меры в отношении японца были приняты на основе существующих юридических норм и правил, установленных консульскими соглашениями. Более того, Токио находится в курсе событий и поддерживает регулярные контакты с китайскими властями.

"Мы надеемся, что Япония сможет объяснить своим гражданам: необходимо уважать закон и существующие правила КНР, чтобы они не предпринимали в нашей стране нелегальные действия и воздерживались от преступлений", - цитирует ТАСС Шуана.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Китае были задержаны также два гражданина Канады - владелец международной организации Paektu Cultural Exchange Майкл Спэйвор и сотрудник "Международной кризисной группы" Майкл Ковриг. Обоих мужчин заподозрили в подрыве национальной безопасности республики.

ИСТОЧНИК KP.RU