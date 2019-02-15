2019-02-15T19:30:33+03:00
Политика

Лавров обсудил строительство "Северного потока-2" с главой МИД ФРГ

Также были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и на Украине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров (справа) с немецким коллегой Хайко МаасомГлава МИД РФ Сергей Лавров (справа) с немецким коллегой Хайко МаасомФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас обсудили актуальные вопросы строительства газопровода "Северный поток - 2". Обмен мнениями состоялся в пятницу, 15 февраля, в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затрагивались различные аспекты проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В материале уточняется, что Лавров и Маас затронули также вопросы актуальной международной тематики, среди которых процесс урегулирования конфликта в Сирии, в частности, в рамках итогов сочинского саммита, и украинский кризис.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российский министр встретился также с главой министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом. Переговоры двух дипломатов прошли в Мюнхене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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