День всех влюбленных в "ОК": Женщины слали валентинки в пять раз активнее, чем мужчины

СЕГОДНЯ 20:17 2019-02-15T20:25:17+03:00

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Исследование активности пользователей соцсети "Одноклассники" показало, что в День всех влюбленных в 2019 году женщины в пять раз чаще отправляли валентинки, чем представители мужского пола.

В целом же интерес к этому празднику в нашей стране значительно вырос. Пользователи поздравляли своих возлюбленных, близких и друзей вдвое активнее, чем в прошлом году. При этом подарки посылались не только 14 февраля, но и за день до наступления праздника.

Так, за несколько суток в процессе дарения виртуальных валентинок поучаствовали 12 миллионов человек. Стоит отметить, что в 2018-м году таких было всего 8 миллионов. Количество же врученных подарков перевалило за 213 млн, а число получателей увеличилось с 21 до 27 млн.

Казань впервые вошла в ТОП-10 этого рейтинга

Согласно отчету пресс-службы "ОК", имеющемся в распоряжении "КП", в среднем каждый пользователь послал более 10 валентинок. При этом на одного человека приходилось в среднем по пять открыток.

Особой популярностью праздник пользовался у москвичей (12,6 млн подарков), жителей Екатеринбурга (5,1 млн) и Краснодара (5 млн). Также в топ-10 впервые попала Казань.

Ранее сайт kp.ru указывал на то, что в 21 веке День Святого Валентина радует не только самих возлюбленных, то и продавцов. Так, в 2019 году благодаря этому празднику продажи цветов выросли в 15 раз, а коробок с дорогими конфетами — почти в 4 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU