2019-02-15T20:56:19+03:00
Политика

Столтенберг заверил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе

При этом быть "наивными" при выработке мер на случай разрыва ДРСМД члены альянсы также не намерены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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НАТО не планирует размещать новое ядерное вооружение на территории Европы в случае если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности все же будет расторгнут. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Мюнхенской конференции.

При этом политик подчеркнул, что при выработке ответных мер страны-члены НАТО все же не будут "наивными", поскольку на сегодняшний день весь режим контроля над ядерными вооружениями находится под угрозой.

Виновна же в этом, по мнению генсека, именно Россия, которая отказывается уничтожать свои ракеты, якобы нарушающую положения ДРСМД. Таким образом Столтенберг попытался оправдать выход США из данного соглашения, в то время как сами американцы уже давно не соблюдают условия договора.

"Мы также готовимся к миру без Договора о РСМД и миру с большим количеством российских ракет в Европе. Я не буду предвосхищать результат нашего анализа, который мы проводим. Но НАТО не имеет намерения размещать новое наземное ядерное оружие в Европе", - цитирует РИА Новости главу альянса.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее аналогичное заявление сделала также заместитель генсека военно-политического блока Роуз Геттемюллер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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