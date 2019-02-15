2019-02-15T22:05:59+03:00
Происшествия

Более 60 человек считаются погибшими после затопления шахт в Зимбабве

Спасатели прикладывают все силы для откачки воды из подземных проходов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте ЧП продолжается откачка воды из тоннелейНа месте ЧП продолжается откачка воды из тоннелейФото: REUTERS
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Около 60-70 человек стали жертвами затопления золотодобывающих шахт в провинции Западный Машоналенд в Зимбабве. Точная цифра станет известна позже, после того как специалисты откачают воду из тоннелей.

Между тем, происшествие произошло еще три дня назад - во вторник, 12 февраля. После обильных ливней многие проходы оказались затоплены. Также существует версия, согласно которой, вода попала в шахты из-за ведение незаконной деятельности по добыче полезных ископаемых вдоль канала.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва уже потребовал от правительства выделить по меньшей мере 200 тысяч долларов на откачку воды, поддержку семей, оставшихся без кормильцев, а также на поиски и последующее захоронение погибших.

"В настоящее время предпринимаются безумные усилия, чтобы выкачать воду из затопленных шахт для извлечения жертв", - цитирует газета The Herald главу государства.

Сайт kp.ru писал о том, что еще одна трагедия произошла также накануне в индийском Кашмире. Террорист-смертник подорвал себя, будучи за рулем автомобиля. В результате теракта погибли 45 человек, десятки пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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