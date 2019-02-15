2019-02-15T23:00:41+03:00
Экономика

Сбербанк предупредил о появлении мошенничества с изменением голоса

Учреждение уже разработало меры противодействия таким преступлениям, однако другие организации остаются незащищенными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефонаВ ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефонаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Сбербанке уверены, что в течение ближайших шести месяцев на территории России появится новый вид мошенничества с использованием программы по изменению голоса. Такой прогноз озвучил зампред правления организации Станислав Кузнецов в ходе сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он рассказал о том, что в скором будущем потенциальным жертвам начнет звонить робот, способный подделывать любые голоса. В качестве примера Кузнецов продемонстрировал аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, звучащий как актер Иннокентий Смоктуновский, просит у собеседника 5 млрд рублей на строительство моста.

"Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот", — пояснил заместитель председателя.

При этом он подчеркнул, что Сбербанк уже разработал меры противодействия такому мошенничеству, однако другие финансовые организации остаются незащищенными, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 – 15 февраля в Сочи проходит форум с участием губернаторов практически всех регионов, а также мэров городов, топ-менеджеров корпораций и бизнесменов не только из России, но и из других стран.

В Сочи открылся Российский Инвестиционный Форум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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