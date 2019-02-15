ФТС предлагает расширить список санкционных продуктов

15 Февр. 23:17 2019-02-15T23:17:35+03:00

Помимо молочных и мясных продуктов, могут запретить импорт консервов из овощей,фруктов, мяса и рыбы

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Мясо и субпродукты, рыба, ракообразные, моллюски могут пополнить список санкционных продуктов. Федеральная таможенная служба РФ предложила расширить продуктовое эмбарго

В письме, которое ведомство направило в Министерство сельского хозяйства РФ. также говорится о внесении в перечень запрещенного импорта молочной продукции, яиц, меда, а также живых животных за исключением чистопородных племенных. Есть в новом списке овощи, фрукты, орехи, а также готовые и консервированные продукты из овощей, фруктов, орехов, мяса, рыбы и ракообразных.

Как передает РИА Новости, ФТС предлагает внести изменения, чтобы исключить ввоз в Россию санкционных товаров “путем их декларирования с использованием кодов единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза товаров "прикрытия", не включенных в перечень". Минсельхоз сейчас рассматривает законопроект таможни.

Напомним, что продуктовые санкции Россия ввела в 2014 году в ответ на финансовые ограничения, которые против нас применил Запад. В страну запрещено ввозить для продажи мясо, колбасу, рыбу и морепродукты, а также овощи, фрукты и молочную продукцию из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза.

ИСТОЧНИК KP.RU