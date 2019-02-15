Трамп подписал проект бюджета США на 2019 год

15 Февр. 23:36 2019-02-15T23:37:45+03:00

На строительство ограждений на границе с Мексикой будет выделено 1,375 млрд долларов

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Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании федерального правительства США в 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября). Об этом в пятницу сообщила министр внутренней безопасности страны Кирстьен Нильсен.

В ее заявлении говорится, что документ, принятый обеими палатами Конгресса и подписанный Трампом, предоставляет её ведомству "крайне необходимое финансирование для обеспечения безопасности страны, включая ресурсы для защиты наших границ и соблюдения иммиграционного законодательства".

Нильсен также отметила, что бюджет ведомства был увеличен на 1,7 млрд долларов , из которых 1,375 млрд долларов будет потрачено на строительство "новых ограждений на границе" с Мексикой. При этом законопроект не предусматривает выделения средств на решение гуманитарной проблемы и “кризиса в области безопасности на южной границе США", передает ТАСС.

"Снова и снова Конгрессу не удается в полной мере профинансировать работу МВБ с целью решить данную проблему и справиться с притоком иностранцев и наркотиков... в нашу страну", - сказала министр.

Глава МВБ поддержала решение Трампа ввести чрезвычайное полжение в связи с ситуацией на границе с Мексикой. По ее мнению, совершенно ясно, что ситуация кризисная, и реагировать на нее необходимо соответствующим образом.

Как рассказывал сайт kp.ru, 22 декабря прошлого года в США начался шатдаун из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой. Так, ряд американских правительственных учреждений приостановил свою работу. Шатдаун продлился до 25 января и стал самым долгим в истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU