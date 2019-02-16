Замминистра энергетики США заявил о возможности остановить строительство "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 02:25 2019-02-16T02:28:34+03:00

Американский чиновник подчеркнул, что Европа не должна зависеть от одного поставщика топлива

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Еще есть возможность остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил замминистра энергетики США Дэн Бруйетт на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что проект должен получить разрешение на строительство от Дании. Кроме того, США не исключают введение санкций против участников строительства.

"В конечном счете это должен решать Госдепартамент", - сказал он.

Как пояснил Бруйетт, Вашингтон не пытается вытеснить российский газ с европейского рынка, а лишь заботится об энергобезопасности Европы, пишет газета Handelsblatt.

"Россия может оставаться частью предложения, но Европа должна диверсифицировать своих поставщиков и не может зависеть от одного оператора", - сказал он.

По словам замминистра США, эту позицию разделяет и правительство ФРГ. Так министр экономики Германии заверил, что газ и альше будет поставляться в ЕС через Украину. Бруйетт сообщил, что Соединенные Штаты расширят необходимую инфраструктуру для поставок сжиженного природного газа.

"Конечно, мы надеемся, что наши поставщики выиграют, но это не является обязательным требованием", - заверил чиновник.

Ранее сайт kp.ru сообщал,что Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас обсудили актуальные вопросы строительства газопровода "Северный поток - 2" в пятницу, 15 февраля, в рамках 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU