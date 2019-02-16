2019-02-16T02:50:43+03:00
Политика

Лавров и Могерини обсудили ситуацию на Украине, в Венесуэле и Сирии

Главы внешнеполитических ведомств встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД России Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Фото: пресс-служба МИД РФГлава МИД России Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Фото: пресс-служба МИД РФ
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Ситуация на Украине обсудили глава МИД России Сергей Лавров с главой европейской дипломатией Федерикой Могерини. Также стороны рассмотрели возможности урегулирования проблемы иранской ядерной программы.

"В ходе беседы были обсуждены ситуация на Украине, в Венесуэле и на Западных Балканах, проблематика сирийского урегулирования, вопросы, относящиеся к Совместному всеобъемлющему плану действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые аспекты отношений Россия-ЕС", - говорится в сообщении МИД РФ на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru в конце января, Соединенные Штаты и Европейский союз рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России. По сути же, речь идет о пересмотре тех ограничительных мер, которые были введены почти пять лет назад после воссоединения Крыма с РФ. Последний раз они продлевались в конце прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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