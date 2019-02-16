Трамп считает, что заслуживает Нобелевской премии мира

СЕГОДНЯ 03:23 2019-02-16T03:23:34+03:00

Глава Белого дома напомнил о своих заслугах и достижениях в международной дипломатии

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Президент США Дональд Трамп не думает, что Нобелевский комитет присудит ему премию мира, но уверен в том, что заслуживает эту награду. Об этом глава Белого дома заявил журналистам в своей резиденции в пятницу.

"Я, вероятно, никогда не получу ее, но это ничего", - сказал Трамп.

Он напомнил, что Нобелевскую премию мира вручили его предшественнику Бараку Обаме, "и он даже не знал, за что". Глава государства среди своих заслуг назвал улучшение отношений с Северной Кореей и ее лидером Ким Чен Ыном, а также предотвращение гибели мирных жителей в результате антитеррористической операции РФ, Ирана и Сирии в Идлибе.

По словам Трампа, на Нобелевскую премию его выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

"Он сказал, что от имени Японии я номинировал вас и прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", - рассказал президент США.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что демократ Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году. Члены Нобелевского комитета сочли достойными награды усилия Обамы "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Однако вскоре многие пожалели о таком решении.

ИСТОЧНИК KP.RU