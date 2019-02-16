Депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России
Украина может сама добывать газ и поставлять его в Евросоюз вместо России. Такое мнение высказал кандидат в президенты республики, депутат Верховной Рады Сергей Тарута.
"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - написал он на своей странице в Facebook.
По мнению лидера партии "Основа", проблема в том, что Европа и США расходятся в этом вопросе. Для ЕС покупать российский газ выгодно и они прагматично заключают договора с Россией. Для США же вопрос покупки топлива - вопрос безопасности.
"По их (США- ред.) мнению, покупать газ из России в Европу - это значит покупать газ у потенциального противника", - отметил Тарута.
Ранее Тарута утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU
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