Fitch подтвердило долгосрочный валютный рейтинг России на уровне "BBB-"

СЕГОДНЯ 06:40 2019-02-16T06:44:09+03:00

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Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте остается на инвестиционном уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

При этом краткосрочный валютный рейтинг РФ подтвержден на уровне "F3". Рейтинги в национальной валюте также остались прежними: долгосрочный подтвержден на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, а краткосрочный - на уровне "F3".

Отметим, что Fitch оставляет российский рейтинг неизменным с сентября 2017 года. Как писал сайт kp.ru в августе 2018 года, агентство отметило, что российская экономика хорошо справилась с новыми американскими санкциями, введенными в апреле. Но признало, что сохраняются риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию, риски макроэкономической волатильности.

Напомним, что в январе этого года агентство Standard and Poor,s Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. Краткосрочный валютный рейтинг России компания утвердила на уровне "А-3". Долгосрочный рейтинг страны в национальной валюте зафиксирован на уровне "BBB", а краткосрочный - на уровне "А-2".

ИСТОЧНИК KP.RU