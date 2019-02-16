СЕГОДНЯ 07:37 2019-02-16T07:47:11+03:00

Спецпрокурор США Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет Фото: REUTERS

Ранее суд присяжных в Виргинии признал экс-главу предвыборного штата Трампа виновным по восьми пунктам мошенничества с налогами

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штата Дональда Трампа Пола Манафорта за финансовые преступления.

Ранее суд присяжных в Виргинии признал политика виновным по восьми пунктам мошенничества с налогами. Еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия.

В судебном документе указано, что "власти согласны с анализом", в соответствии с которым Манафорту следует назначить срок тюремного заключения "от 235 месяцев до 293 месяцев, сообщает "РИА-Новости".

Позже сам Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия. Политик признал себя виновным по двум обвинениям - в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу.

Однако суд постановил, что в рамках процесса экс-глава предвыборного штата Трампа умышленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти рассматриваемых, включая многочисленные заявления ФБР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года Манафорт и президент Эквадора обсуждали выдачу Ассанжа США. По некоторым данным, консультации закончились безрезультатно, так как спецпрокурор Мюллер начал расследование в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа.

В Манафорта бросили российский флаг у здания суда.При этом протестующий кричал ему: "Предатель!"

ИСТОЧНИК KP.RU