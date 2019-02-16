Спецпрокурор США Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет
Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штата Дональда Трампа Пола Манафорта за финансовые преступления.
Ранее суд присяжных в Виргинии признал политика виновным по восьми пунктам мошенничества с налогами. Еще по десяти пунктам присяжным не удалось достичь согласия.
В судебном документе указано, что "власти согласны с анализом", в соответствии с которым Манафорту следует назначить срок тюремного заключения "от 235 месяцев до 293 месяцев, сообщает "РИА-Новости".
Позже сам Манафорт пошел на сделку со следствием в суде столичного округа Колумбия. Политик признал себя виновным по двум обвинениям - в сговоре и попытке влиять на свидетелей по его делу.
Однако суд постановил, что в рамках процесса экс-глава предвыборного штата Трампа умышленно делал ложные заявления в трех случаях из пяти рассматриваемых, включая многочисленные заявления ФБР.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года Манафорт и президент Эквадора обсуждали выдачу Ассанжа США. По некоторым данным, консультации закончились безрезультатно, так как спецпрокурор Мюллер начал расследование в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа.
В Манафорта бросили российский флаг у здания суда.При этом протестующий кричал ему: "Предатель!"
ИСТОЧНИК KP.RU