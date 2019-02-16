Конгресс США начал расследование после введения Трампом ЧП

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-16T07:55:12+03:00

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Демократы Палаты представителей Конгресса США инициировали расследование в отношении администрации президента Дональда Трампа после введения в стране режима чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте юридического комитета.

В своем письме президенту конгрессмены сообщают, что начинают расследование и планируют вызвать юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США для дачи показаний в комитете.

"Мы считаем, что ваша декларация о введении режима чрезвычайного положения представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения властей и вашими собственными обязанностями согласно нашей конституции”, - говорится в обращении парламентариев.

Они подчеркнули, что "властью кошелька" обладает Когнресс, что прописано в американской конституции. Там же сказано, что правительство не может получать деньги из бюджета в обход законных процедур, передает ТАСС.

Ране сайт kp.ru сообщил, что Трамп подписал документ, вводящий режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Этот шаг позволит главе государства получить необходимые деньги на возведение пограничных заграждений из бюджета Пентагона.

ИСТОЧНИК KP.RU