Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера
Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение конфликту между магистром "Что? Где? Когда?" Александром Друзем и главным редактором "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером. На днях последний обвинил магистра интеллектуального шоу в подкупе. Лидер группировки "Ленинград" выложил свое стихотворение на страничке в Instagram.
"Есть компьютер айбиэм,
В нем ответы на вопросы,
Знатоки ж на букву эМ
Делают на всём бабосы.
А компьютер просто так,
Данные в себя грузя.
Оказался не простак
Бер и потопил Друзя.
Он подставу не одну
Замутил, и был таков,
Но и сам пошёл ко дну".
Новое "творение" Шнура вызвало восторг среди его подписчиков. Некоторые пользователи соцсети уверены, что Друзя подставили, а другие верят в искренность обвинений со стороны Бера.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Первый канал" отстранил от эфира Илью Бера и Александра Друзя. Незадолго до этого Друзь заявил, что может подать в суд после заявления Ильи Бера о подкупе. По словам магистра игры "Что? Где? Когда?", подобный сценарий развития событий "не исключен.
Дмитрий Дибров усомнился в том, что Друзь предлагал взятку редактору "Кто хочет стать миллионером".
ИСТОЧНИК KP.RU