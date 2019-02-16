Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-16T09:02:06+03:00

Ранее главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" магистра "Что? Где? Когда?" в "покупке" ответов

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Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение конфликту между магистром "Что? Где? Когда?" Александром Друзем и главным редактором "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером. На днях последний обвинил магистра интеллектуального шоу в подкупе. Лидер группировки "Ленинград" выложил свое стихотворение на страничке в Instagram.

"Есть компьютер айбиэм,

В нем ответы на вопросы,

Знатоки ж на букву эМ

Делают на всём бабосы.

А компьютер просто так,

Данные в себя грузя.

Оказался не простак

Бер и потопил Друзя.

Он подставу не одну

Замутил, и был таков,

Но и сам пошёл ко дну".

Новое "творение" Шнура вызвало восторг среди его подписчиков. Некоторые пользователи соцсети уверены, что Друзя подставили, а другие верят в искренность обвинений со стороны Бера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что "Первый канал" отстранил от эфира Илью Бера и Александра Друзя. Незадолго до этого Друзь заявил, что может подать в суд после заявления Ильи Бера о подкупе. По словам магистра игры "Что? Где? Когда?", подобный сценарий развития событий "не исключен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691437" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Дибров усомнился в том, что Друзь предлагал взятку редактору "Кто хочет стать миллионером".

ИСТОЧНИК KP.RU