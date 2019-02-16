2019-02-16T09:21:52+03:00
В мире

Голосование по принятию новой конституции Кубы началось за пределами страны

По словам премьер-министра островного государства, референдум продлится до 17 февраля
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Голосование по принятию новой конституции Кубы началось за пределами страныГолосование по принятию новой конституции Кубы началось за пределами страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Кубе началось голосование по принятию новой конституции. Первые голоса смогли отдать граждане страны, находящиеся за границей, в частности, в Азии. Голосование, по словам премьера-министра Кубы Бруно Родригеса, продлится два дня.

- Голосование на референдуме по конституции за пределами Кубы началось и будет проходить до 17 февраля. Вы голосуете за новую конституцию, которая сможет гарантировать и защищать благополучное будущее страны, - подчеркнул политик в своем Twitter.

Напомним, на территории Кубы всенародное голосование по тексту новой конституции состоится 24 февраля текущего года. В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия выделит 642 млн рублей на реставрацию купола Капитолия на Кубе. Расходы на восстановление золотого покрытия будут покрыты за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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