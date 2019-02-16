2019-02-16T09:38:41+03:00
Спорт

Бой Митриона и Харитонова признан несостоявшимся из-за удара в пах

Российский спортсмен покинул октагон на носилках
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Бой Митриона и Харитонова признан несостоявшимся из-за удара в пахБой Митриона и Харитонова признан несостоявшимся из-за удара в пахФото: Даба ДАБАЕВ
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В американском Анкасвилле 15 февраля проходил бой между российским спортсменом смешанного стиля (ММА) Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator. Эту встречу признали несостоявшейся из-за травмы россиянина.

На 12-й секунде встречи Митрион попытался пробить внутренний лоукик, но попал сопернику ниже пояса. Россиянин отказался продолжать бой. Харитонов покинул октагон на носилках.

Судья уверил, что американский спортсмен травмировал россиянина ненамеренно, сообщает издание "Советский спорт".

Напомним, в активе россиянина 34 поединка в ММА, из которых 28 - удачные встречи. На счету Митриона 19 боев и 13 побед.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Конор Макгрегор вызвал следующего соперника на бой в UFC через Твиттер. Свой поединок ирландский боец может провести в мае против Нэйта Диаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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