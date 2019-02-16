На Reebok подали в суд из-за скандальной рекламной кампании

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-16T11:22:43+03:00

Директор Главпиара отметил в иске, что бренд причинил ему нравственные страдания

Изменить размер текста: A A

Директор Главпиара Олег Воронин подал в суд на Reebok из-за нашумевшей рекламной кампании #НИВКАКИЕРАМКИ. Мужчина указал в иске, что испытал нравственные страдания. Воронин уверен, что действия Reebok являются незаконными и хочет услышать публичные извинения. Более того, мужчина намерен получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети высмеяли скандальную рекламу Reebok. Новый проект спортивного бренда #НИВКАКИЕРАМКИ нашел живой отклик у пользователей интернета. Рекламная кампания была посвящена сильным женщинам. Однако некоторые слоганы (например, "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо") возмутили общественность.

Спустя несколько дней в Reebok прокомментировали скандал с рекламой в России. Представитель компании заверил, что российская версия кампании #bemorehuman «не была согласована с головным офисом».

А на днях спортсменка из скандальной рекламы прокомментировала ситуацию вокруг кампании. Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева попросила не считать ее феминисткой.

reebok_russia Картинки с самыми провокационными подписями Reebok удалил

ИСТОЧНИК KP.RU