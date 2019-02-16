2019-02-16T11:54:44+03:00
Политика

Российские военные помогут спастись сирийским пленникам из лагеря "Рубкан"

Большинство беженцев насильно удерживаются в плену террористами США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Российские военные помогут спастись сирийским пленникам из лагеря "Рубкан"Российские военные помогут спастись сирийским пленникам из лагеря "Рубкан"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

При содействии российских военных Сирия откроет два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Рукбан" на границе 55-ти километровой зоны, оккупированной США.

- В очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, сирийским правительством при содействии РФ принято решение об открытии на границе 55-ти километровой зоны, - отметили военные в заявлении.

В ходе недавнего опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного полумесяца, беженцы отметили, что большинство из них насильно удерживаются в "Эр-Рукбане" поддерживаемыми американскими боевиками.

Военные также отметили в заявлении, что в населенных пунктах Джлеб и Джебель-Эль-Гураб, будут оборудованы пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия. Крупную партию гуманитарной помощи получили беженцы в провинции Дамаск.

Откуда русские пленники в Cирии.Под Дейр-эз-Зором в лапы к ИГИЛ* попали двое граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе
Сестра политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit
На Reebok подали в суд из-за скандальной рекламной кампании
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике
В США заявили о тайных переговорах венесуэльских военных с оппозицией
Испытания ядерной энергоустановки крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершены
Бой Митриона и Харитонова признан несостоявшимся из-за удара в пах
Голосование по принятию новой конституции Кубы началось за пределами страны
Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера
СМИ раскрыли подробности стрельбы в Иллинойсе
Конгресс США начал расследование после введения Трампом ЧП
На востоке Китая из-за обрушения жилого дома десять человек оказались под завалами
Спецпрокурор США Мюллер рекомендовал посадить Манафорта на срок до 24 лет
Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС
В США во время сильной турбулентности пострадало пять пассажиров самолета
Судан полностью остался без электричества
Fitch подтвердило долгосрочный валютный рейтинг России на уровне "BBB-"
Депутат Рады заявил, что Украина может поставлять газ в ЕС вместо России
Минстранс поддержал идею ужесточить штрафы за превышение скорости
В США подали первый иск против решения Трампа о введении режима ЧП в стране
В результате стрельбы в Иллинойсе погибли пять человек