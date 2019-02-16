Российские военные помогут спастись сирийским пленникам из лагеря "Рубкан"

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-16T11:54:44+03:00

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При содействии российских военных Сирия откроет два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Рукбан" на границе 55-ти километровой зоны, оккупированной США.

- В очередной раз убедившись, что добиться какой-либо конструктивной позиции со стороны американских партнеров не представляется возможным, сирийским правительством при содействии РФ принято решение об открытии на границе 55-ти километровой зоны, - отметили военные в заявлении.

В ходе недавнего опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного полумесяца, беженцы отметили, что большинство из них насильно удерживаются в "Эр-Рукбане" поддерживаемыми американскими боевиками.

Военные также отметили в заявлении, что в населенных пунктах Джлеб и Джебель-Эль-Гураб, будут оборудованы пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ноябре прошлого года российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия. Крупную партию гуманитарной помощи получили беженцы в провинции Дамаск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/623145" frameborder="0"></iframe> Откуда русские пленники в Cирии.Под Дейр-эз-Зором в лапы к ИГИЛ* попали двое граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU