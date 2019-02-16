СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-16T12:21:50+03:00

Сестра политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit Фото: REUTERS

Женщина последовала примеру британской экономистки, которая пришла в телестудию в пальто на голое тело

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Журналистка Рейчел Джонсон, сестра экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, разделась в прямом эфире Sky News, протестуя против Brexit.

- Сейчас трудно сделать так, чтобы твой голос по поводу Brexit услышали, - заявила она.

По словам сестры политика, она последовала примеру британской экономистки Виктории Бейтман, которая ранее пришла в телестудию в пальто на голое тело. Таким образом женщина также выразила протест против выхода Великобритании из ЕС.

Джонсон заявила, что решила последовать ее примеру - просто чтобы убедиться, что ее мнение тоже заметят. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Соведущие Джонсон встретили ее действия смехом, некоторые в студии покраснели, сообщает британское издание Mirror.

Напомним, Борис Джонсон возглавлял британский МИД в 2016–2018 годах. При этом политик был одним из самых ярых сторонников Brexit. В начале февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении изменить условия соглашения выхода Великобритании из ЕС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года Борис Джонсон сравнил позицию Мэй по Brexit с поясом смертника. Экс-глава МИД Великобритании уверен, что нынешняя стратегия Лондона по выходу из ЕС превратит его страну в «вассальное государство».

При этом российский политик Владимир Чижов отметил, что Великобритания может выйти из Евросоюза 29 марта. При этом существующий проект соглашения Терезы Мэй о Brexit не вызвал у британского парламента поддержки.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU