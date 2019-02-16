Япония выразила надежду на визит министра иностранных дел РФ Лаврова в Токио

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-16T13:03:52+03:00

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Токио рассчитывает на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Японию в ближайшее время.

В конце января текущего года о возможном визите российского политика в азиатскую страну в марте-апреле этого года сообщала газета Sankei Shimbun. Однако МИД Японии тогда не подтвердил эту информацию, подчеркнув, что по поводу визита Лаврова "совершенно ничего не решено".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Лавров обсудил строительство "Северного потока-2" с главой МИД ФРГ. Также были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и на Украине.

Также на днях Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Бельгии. Встреча состоялась на полях 55-ой Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках беседы двух дипломатов были затронуты перспективы развития отношений стран, а также наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе происходящее в Сирии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682646" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров- о Трампе.

ИСТОЧНИК KP.RU