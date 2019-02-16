Мадуро предложил план развертывания армии на случай вторжения

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-16T13:52:37+03:00

Политик отметил, что вооруженные силы страны должны подготовиться к возможным провокациям

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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что вооружённые силы страны должны заняться укреплением границы с Колумбией и подготовиться к возможным провокациям.

Политик также отдал приказ о разработке специального плана по развёртыванию армии.

При этом в США рассказали о подготовке новой партии гуманитарной помощи к отправке в колумбийский город Кукута.

В российском внешнеполитическом ведомстве также предположили, что Вашингтон пойдёт на провокацию с гумпомощью, чтобы дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике и оправдать последующее военное вторжение, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писали о том, что США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа. По словам собеседника WSL, план переворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону оппозиционера Хуана Гуаидо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689477" frameborder="0"></iframe> Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU