Мадуро предложил план развертывания армии на случай вторжения
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что вооружённые силы страны должны заняться укреплением границы с Колумбией и подготовиться к возможным провокациям.
Политик также отдал приказ о разработке специального плана по развёртыванию армии.
При этом в США рассказали о подготовке новой партии гуманитарной помощи к отправке в колумбийский город Кукута.
В российском внешнеполитическом ведомстве также предположили, что Вашингтон пойдёт на провокацию с гумпомощью, чтобы дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике и оправдать последующее военное вторжение, сообщает RT.
Ранее сайт kp.ru писали о том, что США и оппозиция Венесуэлы планировали свергнуть Мадуро за 24 часа. По словам собеседника WSL, план переворота был продан Вашингтону с обещанием, что военные перейдут на сторону оппозиционера Хуана Гуаидо.
Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU
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