Канцлер Германии Меркель заявила о необходимости согласования антироссийских санкций
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Германия поддерживает санкции в отношении России. Однако, как отметила политик, их необходимо согласовать.
- Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы с Украиной, - подчеркнула Меркель.
При этом политик отметила, что "Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией", сообщает "ТАСС".
- Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия - НАТО следует соблюдать, заявила канцлер Германии. "Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия - НАТО, - подчеркнула Меркель.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ. Председатель ХДС считает, что необходимо придерживаться такой политики до тех пор, пока "кто-то не придумает «что-нибудь поумнее».
Встреча Путина с Ангелой Меркель.
ИСТОЧНИК KP.RU