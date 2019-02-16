Канцлер Германии Меркель заявила о необходимости согласования антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-16T14:45:58+03:00

При этом политик подчеркнула, что Европа не заинтересована в прекращении диалога с российской стороной

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Германия поддерживает санкции в отношении России. Однако, как отметила политик, их необходимо согласовать.

- Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы с Украиной, - подчеркнула Меркель.

При этом политик отметила, что "Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией", сообщает "ТАСС".

- Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия - НАТО следует соблюдать, заявила канцлер Германии. "Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия - НАТО, - подчеркнула Меркель.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ. Председатель ХДС считает, что необходимо придерживаться такой политики до тех пор, пока "кто-то не придумает «что-нибудь поумнее».

Встреча Путина с Ангелой Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU