СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-16T14:38:50+03:00

В Москве установлен новый температурный рекорд этой зимы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 3,4 градусов тепла

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В субботу, 16 февраля, температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ достигла 3,4 градусов тепла. Это стало максимальным значением для зимы 2018-2019 годов.

- Прежний максимум нынешней зимы установлен накануне, 15 февраля, когда воздух прогрелся до 3 градусов, - подчеркнули в столичном метеобюро.

К слову, абсолютный максимум для 16 февраля был установлен в 1915 году. Тогда температура достигла 4,9 градусов тепла.

С начала февраля текущего года средняя температура на 7,3 градуса превосходит норму, а в целом зима пока на 2,6 градуса опережает большинство многолетних значений, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что синоптики дали прогноз погоды в Москве на 14-18 февраля. Согласно ему, в столице ожидается рекордный снегодождь, гололед и долгая оттепель.

tarasov23 Как погода в Москве?

ИСТОЧНИК KP.RU