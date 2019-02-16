США призвали всех занять решительную позицию против «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-16T15:13:02+03:00

С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил американский вице-президент Майк Пенс

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Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал всех занять решительную позицию против строительства газопровода «Северный поток - 2».

«США приветствуют всех наших европейских партнеров, которые заняли твердую позицию против "Северного потока - 2". И мы рекомендуем и другим сделать то же», - цитирует Пенса Reuters.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, Вашингтон уже давно выступает против строительства газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Свою позицию Соединенные Штаты объясняют тем, что «Северный поток - 2» якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Между тем Москва неоднократно обращала внимание на то, что на самом деле США просто хотят продавать европейским странам свой сжиженный природный газ (СПГ), который намного дороже российского газа.

ИСТОЧНИК KP.RU