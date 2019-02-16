Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, как заметил дипломат, речь американского представителя показала, что Вашингтон решил продавливать свои интересы, несмотря на возможные разрушительные последствия для мировой системы безопасности
«Концовка речи не оставляет сомнений в том, что американская сторона нацелилась на продавливание своих подходов, несмотря ни на какие издержки, несмотря ни на какие разрушительные последствия для международной системы безопасности», - сказал замминистра РИА Новости.
При этом Рябков обратил внимание на «крайне резкие заявления по Ирану и Венесуэле».
Напомним, Пенс, выступая в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал Евросоюз признать оппозиционера Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, а также назвал Иран «главным спонсором терроризма». Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, вице-президент Соединенных Штатов заявил о том, что европейцы должны занять решительную позицию против проекта «Северный поток - 2».
ИСТОЧНИК KP.RU