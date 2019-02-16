Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-16T15:28:09+03:00

По мнению замглавы МИД РФ, Вашингтон решил, несмотря ни на что, продавливать свои интересы

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал выступление вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, как заметил дипломат, речь американского представителя показала, что Вашингтон решил продавливать свои интересы, несмотря на возможные разрушительные последствия для мировой системы безопасности

«Концовка речи не оставляет сомнений в том, что американская сторона нацелилась на продавливание своих подходов, несмотря ни на какие издержки, несмотря ни на какие разрушительные последствия для международной системы безопасности», - сказал замминистра РИА Новости.

При этом Рябков обратил внимание на «крайне резкие заявления по Ирану и Венесуэле».

Напомним, Пенс, выступая в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал Евросоюз признать оппозиционера Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, а также назвал Иран «главным спонсором терроризма». Кроме того, как сообщал сайт kp.ru, вице-президент Соединенных Штатов заявил о том, что европейцы должны занять решительную позицию против проекта «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU