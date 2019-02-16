Пенс заявил о невозможности защитить закупающие оружие у противника страны

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-16T16:15:20+03:00

По словам вице-президента США, Вашингтон «не сможет дать гарантию мира на Западе», если его союзники «зависят от Востока»

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Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Вашингтон не потерпит, чтобы его союзники по НАТО закупали оружие у потенциальных противников.

«Мы просто так не будем смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников», - приводит слова Пенса ТАСС. При этом американский представитель подчеркнул, что Соединенные Штаты «не смогут дать гарантию мира на Западе», если их союзники «зависят от Востока».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США пригрозили Турции отозвать свое предложение о продаже республике американских ракетных комплексов Patriot, если Анкара не разорвет сделку с Россией по закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ на это турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot.

ИСТОЧНИК KP.RU