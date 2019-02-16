Меркель: Россия останется нашим партнером

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-16T16:31:03+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в субботу, 16 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Европа не заинтересована в прекращении диалога с Россией.

«С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией», - цитирует главу немецкого правительства ТАСС.

Комментируя же ситуацию с проектом газопровода «Северный поток - 2», Меркель подчеркнула, что России останется партнером Германии. «Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам ни поступал. Россия останется нашим партнером», - сказала канцлер ФРГ.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, вице-президент США Майк Пенс во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал всех занять решительную позицию против строительства газопровода «Северный поток - 2».

ИСТОЧНИК KP.RU