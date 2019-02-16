2019-02-16T16:52:13+03:00
Спорт

Бой Харитонов - Митрион: после боя с Митрионом у Харитонова диагностировали гематому

Встреча была признана несостоявшейся из-за удара американца в пах русскому спортсмену
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сергей Харитонов.Сергей Харитонов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российский боец Сергей Харитонов, который получил травму на турнире Bellator 215, был выписан из больницы. На 15-й секунде встречи с американцем Мэттом Митрионом Харитонов получил удар в пах и не смог продолжить бой. Его отправили на осмотр к врачам в больницу.

- Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться, - заявил представитель команды Сергея Харитонова в интервью ТАСС.

Официально бой признан несостоявшимся, гонорары спортсменам руководство промоушена решило выплатить. Дальнейшая судьба встречи Митрион - Харитонова пока что не ясна.

На счету 38-летнего Харитонова в боях ММА 28 побед и 6 поражений. У Митриона, который на два года старше - 13 побед и 6 поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью 1:1 с "Ньюкаслом"
В Албании протестующие атаковали резиденцию премьер-министра
Охранник Порошенко толкнул журналиста «России 1»
Меркель: Россия останется нашим партнером
Пенс заявил о невозможности защитить закупающие оружие у противника страны
Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви
Лавров: Евросоюз дал втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией
Рябков прокомментировал речь Пенса на Мюнхенской конференции
США призвали всех занять решительную позицию против «Северного потока - 2»
В Москве установлен новый температурный рекорд этой зимы
Канцлер Германии Меркель заявила о необходимости согласования антироссийских санкций
Лужков одобрил идею объединения Москвы и Подмосковья
Мадуро предложил план развертывания армии на случай вторжения
Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок Patriot
Япония выразила надежду на визит министра иностранных дел РФ Лаврова в Токио
Президент Турции Эрдоган допустил возможность проведения совместных военных операций с Россией в Идлибе
Сестра политика Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста против Brexit