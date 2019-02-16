Бой Харитонов - Митрион: после боя с Митрионом у Харитонова диагностировали гематому

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-16T16:52:13+03:00

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Российский боец Сергей Харитонов, который получил травму на турнире Bellator 215, был выписан из больницы. На 15-й секунде встречи с американцем Мэттом Митрионом Харитонов получил удар в пах и не смог продолжить бой. Его отправили на осмотр к врачам в больницу.

- Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться, - заявил представитель команды Сергея Харитонова в интервью ТАСС.

Официально бой признан несостоявшимся, гонорары спортсменам руководство промоушена решило выплатить. Дальнейшая судьба встречи Митрион - Харитонова пока что не ясна.

На счету 38-летнего Харитонова в боях ММА 28 побед и 6 поражений. У Митриона, который на два года старше - 13 побед и 6 поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU