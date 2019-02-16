2019-02-16T17:01:07+03:00
Политика

Охранник Порошенко толкнул журналиста «России 1»

А сам президент Украины потребовал от российских СМИ извиниться перед его страной
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, который в субботу, 16 февраля, принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, отказался разговаривать с российскими СМИ и потребовал от них извиниться перед его страной, правда, не уточнив при этом, за что именно средствам массовой информации нужно просить прощения. Так глава незалежной отреагировал на попытку журналистов телеканала «Россия-1» задать ему вопрос.

«Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной», - цитирует Порошенко ТАСС.

После этого охранник украинского лидера начал отталкивать корреспондента, зачем-то удерживая при этом его руку с микрофоном.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первая подобная выходка Порошенко. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, во время 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке один из российских журналистов задал президенту Украины вопрос о возможном размещении миротворцев в Донбассе. Но тогда глава незалежной также отказался отвечать, заявив, что все российские СМИ - это «фейк-ньюс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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