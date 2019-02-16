2019-02-16T17:20:44+03:00
Спорт

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью 1:1 с "Ньюкаслом"

Все голы были забиты в первом тайме встречи
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом".ЦСКА сыграл вничью с "Ньюкаслом".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Испании в субботу, 16 февраля, прошел товарищеский матч футболистов столичного ЦСКА и английского "Ньюкасла". Встреча прошла на стадионе "Пинатар Арена" в Мурсии и была одной из важных для армейской команды. Москвичи последовательно на сборах подбирают себе все более сильного соперника и вот им достался в противники клуб английской Премьер-Лиги.

На 16-й минуте поединка ЦСКА пропустил первый гол - у "Ньюкасла" отличился Соломон Рондон. Ранее этот футболист играл в России за казанский "Рубин" и питерский "Зенит". Однако же, армейцам удалось отыграться еще до конца первого тайма - на 40-й минуте у них отличился Абель Эрнандес.

Свой следующий матч ЦСКА на тренировочном сборе в Испании проведет 19 февраля против команды из третьего ипанского дивизиона - "Картахены".

ИСТОЧНИК KP.RU

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