Американский профессор заявил, что союз России и Китая опасен для США

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-16T17:47:40+03:00

По мнению ученого, сближению Москвы и Пекина способствует их «одинаковое отношение к влиянию Вашингтона на мировой арене»

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Профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд изучил доклад разведывательных ведомств США, который, по его мнению, пролил свет на тенденции, угрожающие «изменить мировую обстановку к худшему».

В первую очередь, как считает обозреватель американского агентства Bloomberg, таким аспектом является сближение Китая и России, которому во многом способствует «одинаковое отношение Пекина и Москвы к влиянию Вашингтона на мировой арене». Это сближение, по словам Брэнда, угрожает мировой гегемонии США и может привести к увяданию научно-технического потенциала страны.

«Китай и Россия в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов», - пишет американский профессор.

При этом Брэнд отметил, что Москва и Пекин в настоящее время сотрудничают в таких сферах, как военные учения, экспорт вооружения, экономика и энергетика. «Такое взаимодействие даст возможность каждой из этих стран противостоять Соединенным Штатам», - говорится в статье ученого.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в США уже назвали сближение России и Китая «главным американским кошмаром».

ИСТОЧНИК KP.RU