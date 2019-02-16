2019-02-16T19:02:15+03:00
Политика

Лавров: США дали указание НАТО не посещать брифинг по ракете 9М729

По словам главы МИД РФ, у Москвы «нет в этом сомнений»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь в субботу, 16 февраля, с журналистами, заявил, что США дали указание представителям стран НАТО не посещать совместный брифинг министерства иностранных дел и Минобороны РФ по крылатой ракете 9М729, из-за которой Вашингтон и решил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам - не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных, которые ослушались», - сказал министр.

При этом Лавров уточнил, что посмотреть на ракету пришли только представители Болгарии, Турции и Греции. «Те, кто слышал брифинг, подтверждают, что он был очень профессиональный и достаточно убедительный», - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из ДРСМД. Поводом для этого стали якобы нарушения со стороны России. В частности, претензии Вашингтона вызвала крылатая ракета 9М729. Между тем в Москве все обвинения Вашингтона категорически отвергают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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