2019-02-16T20:03:06+03:00
Политика

Россия намерена соблюдать мораторий по ракетам средней и меньшей дальности

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заметил, что дальнейшее развитие событий зависит от США
Дарья ИВАШКИНА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в субботу, 16 февраля, на панельной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия будет придерживаться своего моратория на производство и размещение ракет средней и меньшей дальности.

При этом дипломат заметил, что дальнейшее развитие событий зависит от США. По словам замминистра, именно от Вашингтона зависит, будет ли безопасность Европы и самих Соединенных Штатов поставлена под угрозу. «Что делать дальше - решать США. <…> Россия будет соблюдать свой односторонний мораторий», - цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе своей страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). А на следующий день российский лидер Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на шаги Вашингтона. При этом глава нашего государства подчеркнул, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности где бы то ни было до тех пор, пока там не появятся американские ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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