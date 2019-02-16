Папа Римский Франциск лишил церковного сана бывшего архиепископа Вашингтона

СЕГОДНЯ 20:31 2019-02-16T20:31:52+03:00

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В субботу, 16 февраля, стало известно, что бывший почетный архиепископ Вашингтона 88-летний Теодор Маккэррик лишен церковного сана. Дело в том, что ранее ватиканская Конгрегация доктрины веры признала его виновным в педофилии, а теперь Папа римский Франциск подтвердил приговор. При этом понтифик предписал экс-кардиналу провести остаток жизни в покаянии и молитвах.

Как заметил глава пресс-службы Святого престола Алессандро Джизотти, решение церковного суда не подлежит дальнейшему обжалованию. «Мы не знаем, что предпримет Маккэррик, но на решение Папы нельзя подать апелляцию», - сказал Джизотти.

Стоит отметить, что в 2018 году Маккэррик был вынужден подать прошение об отставке в связи с обвинениями в домогательствах к молодым людям: тогда появилась информация о том, что бывший почетный архиепископ Вашингтона принуждал юных семинаристов к близости, пользуясь своим положением. В результате Святой престол отстранил его от служения. Окончательное же решение по делу Маккэррика было принято 11 января.

Кстати, отметим, это уже не первый скандал в Ватикане. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад польский священнослужитель, секретарь международной теологической комиссии Кшиштоф Харамса публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

ИСТОЧНИК KP.RU